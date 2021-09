Il Nuovo Borgo San Martino fa un regalo ai tifosi, ingresso libero per la partita di Coppa Italia Promozione

Manca sempre di meno all'inizio della stagione del Nuovo Borgo San Martino, con il primo turno di Coppa Italia Promozione Lazio da giocare alle 15:30 di oggi contro l'Academy Soccer, formazione romana della Cassia. L'umore è alto per la squadra di mister Bernardini, che è attesa ad una buona stagione nel girone A di Promozione laziale. L'esordio in campionato arriverà però solo il 3 novembre, in casa del Montefiascone. Per l'occasione la società laziale ha deciso di concedere a tutti i tifosi del Borgo di poter entrare allo stadio a titolo gratuito, ovviamente nella massima osservanza delle normative anti-covid. Ci saranno quindi tanti tifosi e curiosi quindi ad assistere alla prima partita ufficiale della squadra laziale sugli spalti del "Angelo Sale" di Ladispoli. Il mister Bernardini, come comunicato dalla società, non ha ancora sciolto le riserve sulla formazione da schierare domani. La tensione palpabile è testimoniata dalle parole del presidente Lupi, sempre molto vicino alla squadra "E' bello riprendre a giocare nella normalità - ha detto - se poi ci mettiamo il fatto che siamo in Promozione lo è ancora di più. Vogliamo partire bene, ci tengo ad invitare i tifosi a venirci a vedere. Mi auguro di vincere, di vedere una squadra vivace, motivata e concetrata".