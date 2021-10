Infortunio Zaniolo: ecco l'esito degli esami

La Roma nell'ultima di campionato ha perso la partita contro la Juventus ma anche Nicolò Zaniolo per infortunio. L'esterno offensivo della Roma è uscito al 26esimo del primo tempo per un problema al ginocchio.

L'esito degli esami

Zaniolo questa mattina si è sottoposto agli esami strumentali a Villa Stuart. La diagnosi per il calciatore è un trauma in iperflessione al ginocchio sinistro. Sospiro di sollievo in casa Roma proprio perchè gli esami hanno escluso lesioni e interessamenti ai legamenti.

Quando torna Zaniolo

Zaniolo salterà sicuramente la trasferta di Conference League contro il Bodø/Glimt in programma giovedì 21 ottobre. Il calciatore della Roma è in dubbio per il big match dell'Olimpico di domenica 24 ottobre contro il Napoli e per l'infrasettimanale contro il Cagliari. Lo staff medico della Roma valuterà quotidianamente le condizioni del calciatore reduce da un brutto infortunio. L'obiettivo è quello di preservare Zaniolo e puntare ad averlo al 100% contro il Milan domenica 31 ottobre.