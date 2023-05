Si ferma Vecino: problemi a centrocampo per Sarri

La Lazio vince, blinda il suo secondo posto e allunga sul quinto posto. Una serata perfetta contro il Sassuolo per Sarri se non fosse per l’infortunio di Vecino che si aggiunge a quello di Cataldi, lanciando l’emergenza a centrocampo.

L’infortunio di Vecino

Al tramonto del primo tempo e senza neppure aspettare l’intervallo Matias Vecino è costretto ad alzare bandiera bianca. L’uruguaiano dopo uno scatto e un inserimento senza palla in area si ferma chiedendo subito il cambio alla panchina. Sarri al suo posto fa entrare subito Milinkovic-Savic. Per l’ex Inter si tratta di un problema al flessore della coscia destra.

Infortunio e tempi di recupero

Nel post partita il medico sociale della Lazio, ha parlato così delle condizioni del centrocampista: “Vecino ha avvertito un fastidio al flessore destro. Si è prontamente fermato, speriamo si sia fermato in tempo”. Sicuramente l’uruguaiano non sarà a disposizione di Sarri per la trasferta di San Siro col Milan. La speranza è di riaverlo a disposizione per il 12 maggio contro il Lecce.

Emergenza a centrocampo

L’infortunio di Vecino si aggiunge a quello di Cataldi. Il 32 laziale fresco di rinnovo contro l’Inter ha rimediato un violento trauma contusivo al polpaccio destro che gli ha provocato un ematoma importante. Anche lui è dunque a serio rischio per la sfida contro il Milan. Si aprono così le porte della titolarità per Marcos Antonio, fra i migliori contro il Sassuolo, e uscito solo per crampi.