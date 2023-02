Ansia Lazio: infortunio per Romagnoli

La partita contro l’Atalanta ha portato più di una brutta notizia in casa Lazio. Alla sconfitta con sorpasso bergamasco in classifica si aggiunge anche l’infortunio di Alessio Romagnoli.

L’infortunio

Alessio Romagnoli è stato costretto ad abbandonare la partita al 39esimo del primo tempo per infortunio. Il difensore biancoceleste ha accusato un problema muscolare quando ha provato a stare dietro e fermare, senza riuscirci, Hojlund. Subito consapevole di essersi fatto male, Romagnoli ha alzato bandiera bianca.

I tempi di recupero

A parlare delle condizioni di Romagnoli è stato il Coordinatore dello Staff Medico Fabio Rodia al termine della partita che ha evidenziato un indurimento al flessore della coscia sinistra da parte del giocatore. Nelle prossime ore gli esami strumentali ma a Formello si teme uno stiramento che metterebbe Romagnoli ai box per circa 30 giorni, un mese. Una perdita importante per Sarri, visto che il difensore è stato un pilastro della difesa laziale con 27 partite giocate in tutte le competizioni.

Chi al posto di Romagnoli

L’infortunio di Romagnoli è una perdita importante per la Lazio. Sarri ha sempre potuto contare sul difensore schierandolo ben 27 volte da inizio anno, col giocatore che si è dimostrato sin da subito leader della difesa biancoceleste. Adesso si aprono le porte della titolarità per Patric, che ha già sostituito il 13 contro l’Atalanta. Un ingresso negativo viste le colpe, non uniche, dello spagnolo in occasione del due a zero orobico. Patric, rimasto alla Lazio per volontà di Sarri, comporrà il tandem difensivo titolare della Lazio insieme a Casale (diffidato) in attesa del recupero di Romagnoli. Più dietro Gila (2000).