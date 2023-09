Infortunio Renato Sanches: le condizioni del centrocampista della Roma

Due settimane di stop per Renato Sanches. Per il centrocampista della Roma confermate le sensazioni non positive di José Mourinho nel post partita di Europa League contro lo Sheriff Tiraspol.

Dopo i venti minuti in campo, l’infortunio e la sostituzione, è arrivato il responso per il 26enne portoghese: lesione muscolare di primo grado alla coscia destra che lo terrà fuori per due settimane. Sanches salterà quindi tre partite, contro Torino, Genoa e Frosinone.

È il secondo problema muscolare in questo avvio di stagione.