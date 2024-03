Provedel ko: la porta della Lazio affidata a Mandas

Piove sul bagnato in casa Lazio. Oltre alla sconfitta contro l’Udinese e la conseguente contestazione della tifoseria verso squadra, Lotito e Sarri, a Formello si teme per le condizioni di Ivan Provedel. Il portiere biancoceleste è rimasto vittima di un brutto infortunio proprio negli ultimi istanti del match dell’Olimpico lasciando spazio al giovane Mandas.

L’infortunio

In pieno recupero con la Lazio sotto nel punteggio, Provedel sugli sviluppi di un corner a favore è andato a saltare nell’area avversaria. Nel tentativo di ripetere la prodezza che è valsa il gol dell’1-1 contro l’Atletico Madrid in Champions League il portiere al momento dello stacco mette male la caviglia. Un brutto movimento, che ha costretto l’estremo difensore in lacrime a lasciare il campo e poi lo stadio in ambulanza.

La diagnosi

Sulle condizioni di Provedel c’è molta apprensione. “Le sensazioni non sono positive” ha commentato il medico sociale della Lazio il prof. Rodia. Da Formello non filtra ottimismo e si teme un lungo stop per il portiere biancoceleste costretto a saltare molte partite. Dopo una prima diagnosi si è parlato di un trauma distorsivo alla caviglia importante ma col passare delle ore non è da escludere l’interessamento dei legamenti della caviglia. Per Provedel potrebbe essere finita in anticipo la stagione. Nel pomeriggio si saprà di più.

Ecco Mandas

Con Provedel out, a difendere la porta della Lazio ci sarà Christos Mandas. Il portiere greco classe 2001 è arrivato a Formello lo scorso settembre dall’OFI Crete F.C. A 17 anni non compiuti ha esordito in prima squadra nella Super League greca, facendo poi il titolare nella scorsa stagione portando a casa 8 clean sheet in 26 partite.

Sarri lo ha promosso a secondo portiere, superando Sepe nelle gerarchie, e affidandosi a lui già in un match delicatissimo: il derby. Infatti Mandas ha debuttato con la Lazio nella stracittadina di Coppa Italia, vinta per 1-0 dai biancocelesti. L’estremo difensore ha mostrato sicurezza mantenendo inviolata la porta, senza però dover compiere grandi interventi. Contro l’Udinese il primo gettone in Serie A, numeri in costante aumento visto l’indisponibilità di Provedel.

Il portiere greco nel post Lazio-Udinese ha lanciato un messaggio di sostegno sui social verso il compagno Provedel.