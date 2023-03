Pellegrini stringe i denti: un caschetto per la Real Sociedad e il Derby

Lorenzo Pellegrini vuole esserci per la Roma. Il capitano giallorosso non si tira indietro e nonostato un brutto infortunio sta facendo di tutto per essere a disposizione di Mourinho per le prossime due partite fondamentali della stagione: Real Socieadad e Derby.

L'infortunio di Pellegrini

Nella partita di andata degli ottavi di finale contro la Real Socieadad, Pellegrini è stato costretto al cambio causa un duro colpo alla testa. Lo scontro di gioco ha costretto il capitano della Roma a passare una notte a Villa Stuart dove è stato sottoposto ad una TAC e dove ha ricevuto 30 punti di sutura. Una botta pesante che ha costretto il 7 giallorosso ha dare forfait nella partita contro il Sassuolo (vittoria neroverde per tre a quattro).

Il nuovo controllo

Pellegrini nella giornata di ieri è stato sottoposto ad una nuova tac e la risonanza ha portato i risutati sperati in casa Roma. Il centrocampista ha avuto il via libero dei medici per tornare in campo. Un sospiro di sollievo per la Roma e per Mourinho che per il ritorno di Europa League in Spagna e il Derby contro la Lazio, un vero e proprio spareggio per la Champions League punta forte sul suo capitano.

Il caschetto

Lorenzo Pellegrini, la cui presenza era in dubbio contro Real Sociedad e Lazio, torna dunque ad allenarsi con i compagni indossando un caschetto protettivo. A San Sebastian nel ritorno degli ottavi di Europa League il classe '96 partirà dal 1' e se non avrà nessun problema sarà titolare anche domenica 19 marzo per il Derby della Capitale.