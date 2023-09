Infortunio Pellegrini: il terzino della Lazio rischia un lungo stop

L’unica nota stonata nel ritorno in Champions League della Lazio, pareggio contro l'Atletico Madrid grazie al gol di Provedel, è legata a Luca Pellegrini. Il terzino ha dovuto alzare bandiera bianca nel primo tempo per infortunio e a Formello si teme un lungo stop.

L’infortunio

Al 38esimo del primo tempo Luca Pellegrini, fino ad allora fra i più positivi della Lazio, ha lasciato il campo sostituito da Lazzari (negativa la sua prova). Cambio forzato per l’ex Juventus che poco prima era stato protagonista di uno scontro di gioco con Molina, avendo la peggio.

Le condizioni

L’infortunio è apparso subito grave per una torsione non naturale del ginocchio destro e la paura in casa Lazio è che siano interessati i legamenti. Paura visto che il giocatore è stato già vittima di questo infortunio (ginocchio sinistro) ai tempi della Roma. Queste le parole del dottor Rodia ai microfoni del club biancoceleste nel post partita: “Pellegrini ha riportato una distorsione al ginocchio destro. Ora aspettiamo che passano 24 ore per fare gli esami strumentali. Ma siamo fiduciosi”. Speranza a cui si aggrappa pure Sarri.

Quali partite salta Pellegrini?

Si prevede uno stop importante per Pellegrini, che può diventare lunghissimo in caso di rottura del legamento. Sicuramente il calciatore sarà assente sabato nella partita casalinga della Lazio contro il Monza.