Tegola Immobile: guai in attacco per Sarri

Brutte notizie dal fronte Immobile per la Lazio. L'attaccante biancoceleste ha riportato un infortunio importante che lo terrà fuori dal campo per diverso tempo. Urge l'arrivo di un attaccante di scorta per Maurizio Sarri.

Infortunio Immobile

Ciro Immobile ('90) si è infortunato nella sfida contro il Sassuolo. Il capitano laziale ha alzato bandiera bianca causa problema muscolare la cui entità è più grave del previsto. Il bomber di Sarri si è sottoposto ad esami strumentali alla clinica Paideia che hanno evidenziato una lesione di primo grado a carico del semitendinoso della coscia destra. Il club biancoceleste ha annunciato che: "Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero".

Quando torna Immobile?

L'infortunio di Immobile è più serio del previsto. Il calciatore sarà monitorato giorno per giorno ma per lui si prospetta un'assenza importante di circa 3 settimane (15-20 giorni). Sicuramente Sarri non potrà contare sul suo capitano per l'ottavo di Coppa Italia contro il Bologna, in programma domani giovedì 19 gennaio. Assenza di Immobile prevista anche per il big match del 24 gennaio all'Olimpico contro il Milan (biancocelesti a -4 dai rossoneri secondi in classifica) e per la sfida casalinga del 28 gennaio contro la Fiorentina. Inoltre Immobile potrebbe saltare anche l'ipotetico quarto di finale di Coppa Italia in programma il 2 febbraio in caso di passaggio del turno della Lazio. Da Formello sperano di recuperare Immobile per la partita contro il Verona (6 febbraio) o al più tardi per Lazio-Atalanta dell'11 febbraio.

Urge un vice Immobile

Emergenza attacco per Sarri. La Lazio ha perso Immobile e lo riavrà soltanto a febbraio e per questo il tecnico chiede rinforzi a Lotito. Il vice Immobile diventa ora più che mai una necessità per la rosa biancoceleste. I nomi in corsa sono due: Bonazzoli ('97) della Salernitana e Sanabria ('96) del Torino. In entrambi i casi Lotito si muoverebbe soltanto con la formula del prestito (senza obbligo di riscatto) ma deve prima sbloccare l'indice di liquidità. Fino ad allora Sarri dovrà adattare Felipe Anderson nel ruolo di punta centrale.