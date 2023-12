Infortunio Goldoni: il messaggio social della calciatrice della Lazio Women

La vittoria contro il Tavagnacco ha permesso alla Lazio Women di blindare il primo posto nel campionato di Serie B alla pari della Ternana. Un successo amaro però per mister Grassadonia che perde per infortunio Eleonora Goldoni.

L’infortunio di Goldoni

La partita era già sul risultato di due a zero per la Lazio, reti di Popadinova e proprio di Goldoni, quando la centrocampista si è avventata su un cross di Eriksen senza però arrivare sul pallone. Nella caduta Goldoni accusa un problema alla caviglia e chiede subito il cambio che si materializza con l’ingresso di Colombo. L’ex Inter è costretta ad abbandonare il campo con l’aiuto dello staff medico biancoceleste. Un problema di natura traumatica che fa terminare alla calciatrice il suo 2023 in anticipo.

Il messaggio di Goldoni

Goldoni sui suoi profili social nella giornata di ieri ha lasciato un messaggio a tutti i tifosi della Lazio riguardante le sue condizioni. Ecco il messaggio della calciatrice biancoceleste: Torno presto. Nella vita tutto ciò che non costa non vale. Se è facile, è stupido: se invece è sfidante e doloroso, ti fa crescere. Se poi te lo sei conquistato, è vero valore. Ed è così…quando meno te lo aspetti ti arriva quello schiaffo in faccia e ti ritrovi a terra. Ancora una volta…già. Un infortunio, in un momento particolarmente positivo. Non poteva che essere diversamente. Ci piangi, ti sfoghi, ti chiedi perché…perché a me, perché ancora. Poi? Capisci che prima accetti che questo è il nuovo prezzo da pagare, prima cominci la guarigione. Capisci che rialzare la testa e reagire sono le uniche soluzioni da considerare. Darò tutto per recuperare al meglio ed il prima possibile. Lo scrivo con le lacrime agli occhi, lo dico con il cuore in mano, lo prometto con tutta la passione che ho, per me stessa, per la mia squadra, per chi mi vuole bene. Torno presto. Sto già tornando”.