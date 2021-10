Roma Femminile: infortunio per Elisa Bartoli

Brutte notizie per la Roma Femminile. Dopo la sconfitta nel recupero di Serie A contro l'Inter, per la squadra giallorossa arriva l'esito degli esami riguardanti l'infortunio di capitan Bartoli.

L'infortunio di Bartoli

Elisa Bartoli, aveva già dato forfait nel match contro l'Inter. Gli esami strumentali a cui si è sottoposta la calciatrice hanno evidenziato una lesione di primo grado al retto femorale destro. Il capitano romanista ha giò iniziato il suo percorso riabilitativo.

La Nazionale

Per questo suo infortunio, Bartoli non può rispondere alla convocazione della Nazionale di Milena Bartolini impegnata contro Croazia e Lituania in due partite di qualificazione ai prossimi mondiali. Al posto di Bartoli, è stata convocata un'altra giallorossa: Angelica Soffia precedentemente chiamata dall'Under 23.