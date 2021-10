Infortunio Abraham: ecco l'esito degli esami

Tammy Abraham è tornato a Roma dopo l'infortunio rimediato con la sua Inghilterra durante una partita di qualificazioni al prossimo mondiale in Qatar. L'inglese atterrato a Fiumicino si è mostrato ottimista: "Sto bene penso di farcela per la Juventus". Gli esami però a cui si è sottoposto il centrvanti della Roma non sono stati così positivi.

L'esito

Abraham si è sottoposto agli esami strumentali a Villa Stuart per capire l'entità del suo infortunio. Le visite mediche hanno evidenziato: "Un forte trauma contusivo alla regione calcaneare destra". Al seguito degli esami la Roma ha pubblicato una nota in cui spiegava l'infortunio di Abraham e sottolineava che le condizioni dell'attaccante e la sua disponibilità per la trasferta di Torino contro la Juventus saranno valutate nei prossimi giorni. Il calciatore nella giornata di oggi non si allenerà perchè sente ancora molto dolore. Mourinho con molta probabilità non avrà Abraham a disposizione per il big match dello Stadium, al suo posto ci sarà Shomurodov. Il tecnico portoghese spera di recuperare l'ex Chelsea almeno per la panchina.