L'infortunio di Abraham complica il calciomercato della Roma

Dopo la sconfitta in finale di Europa League che ha rovinato il finale di stagione e che avrà ripercussioni anche per la prossima annata, per la Roma piove sul bagnato. Infatti arrivano pessime notizie per Abraham e per il calciomercato giallorosso.

L’infortunio di Abraham

Ultima giornata di campionato che lascia il segno. La Roma ha superato al novantesimo lo Spezia con un calcio di rigore di Dybala ma perde Tammy Abraham. L’inglese entrato nella ripresa al posto di Belotti (minuto 64) è costretto a lasciare il campo all’80esimo dopo un movimento innaturale del ginocchio. L’attaccante chiude così la sua stagione uscendo dal campo in barella.

L’esito

Gli esami strumentali a cui si è sottoposto l’attaccante della Roma hanno evidenziato quello che già si temeva sul campo: lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Per lui uno stop di 3-4 mesi. Una notizia pessima per la Roma.

Il mercato

L’infortunio di Abraham guasta i piani, già complicati, della Roma sul mercato. L’inglese era il giocatore da cedere per la dirigenza giallorossa per intascare almeno 40 milioni e finanziare il mercato che si prospetta complicatissimo visto il mancato ingresso in Champions League. Come se non bastasse adesso la Roma avrà in rosa un giocatore che salterà il ritiro e la preparazione.