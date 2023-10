Indomita Pomezia, il ds Cantiello: "Contro il Casal Barriera senza paura"

L’Indomita Pomezia ha perso il big match dell’ultimo turno contro l’Atletico Lariano. Il primo stop in campionato dei gialloneri però non fa disperare il DS Giovanni Cantiello.

“È stato un ottimo avvio di stagione da parte di tutti i ragazzi, di una rosa completamente ristrutturata in cui sono rimasti solamente sei elementi della passata stagione rinnovando il roster per un buon 80% - sottolinea il direttore sportivo ai microfoni del club e aggiunge – “Mi ritengo molto soddisfatto di quanto visto finora, non mi aspettavo un avvio così scintillante e non sarà questo stop a cancellare l'ottimo lavoro fatto da tutti da agosto 2023. Abbiamo incontrato subito delle compagini quotate centrando due vittorie su tre gare disputate. Inoltre mi fa molto piacere che questa società lavori in totale sinergia nelle sue varie componenti. Considero lo staff di assoluto rilievo rispetto alla categoria. Di primo livello è anche la squadra, fermo restando che l’obiettivo è quello di fare un campionato tranquillo cercando la permanenza nella parte sinistra della classifica. Vedremo nel corso della stagione come saremo messi in termini di punti e risultati, poi se ci saremo proveremo a dire la nostra”.

Nella quarta giornata l’Indomita Pomezia giocherà in casa della capolista il Casal Barriera, squadra indicata come papabile vincitrice del girone D: “Secondo me sono la squadra più in forma in questo momento e la classifica lo dimostra. Il morale della squadra è alto, ho parlato al gruppo nella seduta d’allenamento di ieri e i ragazzi hanno capito ciò che non è andato nella sfida contro l’Atletico Lariano e ne faranno tesoro degli errori commessi. Andremo in casa di una formazione costruita per fare bene, andremo con rispetto, senza paura e timore”.