Indomita Pomezia, mister Aiello rassegna le dimissioni

Dopo la sconfitta con l’Unipomezia e prima della partita con la Vis Sezze l'ormai ex tecnico dell’Indomita Pomezia Leonardo Aiello ha rassegnato le dimissioni da allenatore della prima squadra ma, su richiesta della società prenderà la direzione tecnica di tutte le squadre. “Dopo tanti anni e visto l’attaccamento alla società mi sono dimesso da allenatore della prima squadra, affinché si provasse a dare una scossa e ad invertire la rotta per raggiungere l’obiettivo della salvezza. Anche il mio vice Salvatore Marzella persona capace e di grande spessore ha deciso di seguire la mia decisione, lo ringrazio per tutto ciò che ha saputo fare insieme a me. È stata una decisione difficilissima dopo 10 anni, durante i quali ho preso una squadra dalla Seconda Categoria e l'ho condotta in Eccellenza. Mi auguro sia utile. Ringrazio la società e in particolare la famiglia Padula che mi ha dato fiducia per tutto questo tempo

[comunicato ufficiale Indomita Pomezia]