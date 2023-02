Indomita Pomezia, le parole di Sgarra "Ho visto bene il gruppo, ora saranno tutte finali"

Era ben consapevole delle difficoltà dell'incontro che stava per affrontare, ma Gianluca Sgarra la sua prima con i colori dell'Indomita Pomezia l'ha preparata e svolta nel migliore dei modi insieme alla sua squadra. Al termine di 90' combattuti è stata la Boreale ad esultare per un successo di misura confezionato con un calcio di rigore allo scadere del primo tempo “E' stata una partita molto equilibrata e la Boreale si è rivelato l'ostacolo che mi aspettavo di affrontare. Un episodio (il gol di Toscano, ndr) l'ha sbloccata ma poi i ragazzi hanno fatto il loro dovere. E lo hanno fatto sia prima che dopo il vantaggio avversario, tanto è vero che la prima palla gol vera l'abbiamo avuta noi con Francucci e da lì in avanti non abbiamo rischiato molto. Va detto che ci è stato poi negato un rigore, su Testi, per un fallo identico che ha portato a quello realizzato da Toscano. Ma va bene così, non sono solito parlare di arbitri. In cinque giorni di lavoro non potevo sicuramente avere un immediato ribaltamento della situazione, ma per quanto hanno dimostrato i ragazzi sia in settimana che durante la partita sono fiducioso. Da adesso in poi per noi saranno tutte finali, ad iniziare dalla partita con l'Astrea di domenica prossima”.

[ufficio stampa Indomita Pomezia]