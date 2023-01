Indomita Pomezia, le parole di Medei "

Il 2002 si è chiuso da poco e nel 2023 l'Indomita si augura di poter trovare le soddisfazioni che merita, visto il grandissimo impegno che tutta la società sta svolgendo. Dalla prima squadra alla scuola calcio ci sono state soddisfazioni alterne ed il nuovo anno ci si augura possa regalarle piene. Tra i primi ad auspicarlo il dg Fabio Medei, che in attesa della piena ripresa dell'attività che avverrà nel weekend, fa un primo bilancio stagionale. Eccellenza “Il punto ottenuto contro il Civitavecchia è stato di fondamentale importanza – esordisce – era quello che ci voleva per dare una scossa al gruppo. Ci auguriamo che questo possa essere un nuovo punto di partenza, visto che la società ha fatto degli ampi sforzi per rinforzare la rosa e mettere a disposizione del tecnico un gruppo ancor più valido, sopratttutto nelle turnazioni, per dar modo a mister Aiello di schierare delle formazioni ancor più qualitative nel corso del girone di ritorno. La situazione di classifica non è delle più semplici ma sono fiducioso di poter raggiungere la salvezza, anche ovviamente tramite i play out”. Settore giovanile e scuola calcio “Per quello che riguarda l'agonistica possiamo seguire per tutti i gruppi un po' lo stesso ragionamento. Le squadre sono state rinnovate per larga parte e sono arrivati tanti tecnici nuovi, quindi ci sta qualche difficoltà iniziale. Partendo all'U19, in cui abbiamo sostituito l'allenatore, fino all'Under 14, le due nostre formazioni regionali. L'avvicendamento di Sugamele è stato qualcosa si fisiologico, di comune accordo con il tecnico. Lui ha fatto parte della nostra storia per tanti anni e rimarrà quindi un buon rapporto, ma serviva una scossa al gruppo ed abbiamo la fortuna di avere in società una persona come Bianchi che conosce molto bene la materia e aiuterà la squadra a risollevarsi e ad arrivare nelle zone di classifica che competono a questo gruppo. Siamo molto soddisfatti del campionato dei 2008 che si trovano al vertice della classifica, ma in generale sappiamo della bontà dei nostri ragazzi. L'Indomita Pomezia ha un approccio al calcio inclusivo, i risultati ci interessano ma fino ad un certo punto, soprattutto per quel che riguarda la scuola calcio. I nostri gruppi sono aumentati nel numero e nella qualità, poi è fisiologico che ci siano dei ragazzi più bravi e meno bravi. Abbiamo comunque ottenuto delle soddisfazioni dal campo ma quel che ci preme di più è che i giovani si divertano con i nostro colori. Un obiettivo che possiamo raggiungere grazie ad uno staff di altissimo spessore e che con la piattaforma Play Experience è sempre più preparata nel svolgere il proprio compito sul campo”.

[ufficio stampa Indomita Pomezia]