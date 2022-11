Indomita Pomezia, le parole di Medei "Il risultato conterà più di ogni cosa"

Bisogna trovare la vittoria. Questo l'imperativo per la squadra di Leonardo Aiello, che domenica tra le mura amiche sarà impegnata contro il Fiano Romano in un vero e proprio scontro diretto per quel che riguarda la corsa salvezza, obiettivo finale del gruppo giallonero. La situazione di classifica è chiara e quindi c'è bisogno di una scossa, di una svolta, per poter proseguire la stagione nel migliore dei modi. Il successo manca da quello splendido derby vinto contro l'Unipomezia, ultima squadra che proprio i prossimi avversari hanno fermato sul pari nello scorso turno. Questo fa capire quanto sarà complicata la sfida, fermo restando che in questo campionato di partite semplici non ce ne sono affatto. Ne è consapevole Filippo Medei, pronto a vivere nel migliore dei modi lo scontro diretto con i tiberini “Domenica per noi sarà una partita fondamentale – esordisce, ed abbiamo bisogno di una vittoria, a tutti i costi, non importa come. Se guardiamo la classifica possiamo capire quanto sia imporrtante la sfida contro il Fiano Romano, ma la vittoria ci serve anche per il morale di un gruppo che ogni settimana lavora nel migliore dei modi. Fino ad oggi siamo scesi in campo sempre nel migliore dei modi, dando tutto quello che avevamo. Ci è mancato un po' di cinismo sotto porta, non abbiamo concretizzato le tante occasioni che abbiamo creato. Contro il Fiano dobbiamo invertire la rotta anche sotto questo punto di vista. Non ci sono partite facili in questo girone, e nemmeno questa lo sarà, ma dobbiamo fare di tutto per portare a casa la vittoria”.

[ufficio stampa Indomita Pomezia]