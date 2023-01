Indomita Pomezia, le parole di Casodi "Premiato il nostro lavoro"

L'Indomita Pomezia ha ottenuto di nuovo il riconoscimento di Scuola Calcio d'Elite, confermandosi come un punto di riferimento per tutta la sua area territoriale, ma non solo. A commentare il raggiungimento dell'obiettivo è Mario Casodi, responsabile della scuola calcio giallonera “Il conseguimento del titolo Elite è il riconoscimento del buon lavoro che è stato fatto. Per ottenere questo tipo di qualifica devi essere una scuola calcio che lavora secondo una metodologia verificata, precisa e curata in ogni singola categoria. Significa che hai un'organizzazione societaria ben definita, un parco di tecnici qualificati e che il lavoro che svolgi non si limita al campo. Noi ad esempio siamo impegnati in un progetto psicologico che possa fornire un supporto a bambini e famiglie e sul progetto relativo alla tutela dei minori, volto a garantire un ambiente salubre a 360º. Per il secondo anno consecutivo siamo stati riconosciuti come area di sviluppo territoriale, e non è un caso: lavoriamo per accompagnare i ragazzi in un percorso di crescita che sia sano in tutti gli aspetti, non solo per quanto riguarda la disciplina sportiva. La sfera emotiva del bambino è un tema di rilevanza assoluta nel nostro progetto. Ai componenti delle categorie più giovani abbiamo distribuito dei diari: al termine di ogni allenamento i ragazzi possono quindi esprimere il loro gradimento attraverso degli smile più o meno sorridenti. La nostra psicologa poi, analizzando i diari, può capire quali siano gli elementi su cui è necessario un lavoro più specifico. Per quanto riguarda la parte tecnica il nostro è un lavoro che si sviluppa in maniera specifica per ogni singola categoria.

[ufficio stampa Indomita Pomezia]