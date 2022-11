Indomita Pomezia, le parole di Battaiotto "Per noi ogni partita è una finale"

La vittoria è di nuovo sfuggita, ma l'Indomita Pomezia ha dimostrato di essere viva. Contro l'Aurelianticaurelio capolista (poi sorpassata al termine della giornata dal Civitavecchia) i ragazzi di mister Aiello hanno ottenuto un pareggio senza subire gol contro quello che è il secondo miglior attacco del girone. A fare il punto della situazione Davide Battaiotto, che con i suoi compagni di reparto ha sbarrato la strada alla formazione capitolina. “Abbiamo conquistato un punto importante, vogliamo dimostrare partita dopo partita il nostro valore di squadra, siamo un gruppo molto giovane che punta ogni domenica a dare il meglio di sé. Con le grandi del girone finora abbiamo sempre fatto molto bene ma noi affrontiamo tutte le squadre come se fossero finali, siamo stati sfortunati in diverse occasioni, ma è altrettanto vero che potevamo fare meglio in tante altre sfide. Domenica prossima affronteremo la Cimini che è una delle squadre che punta a vincere il campionato. Hanno un organico veramente di livello composto da ottimi giocatori. La affronteremo a testa alta senza avere paura e vedremo come andrà”.

[ufficio stampa Indomita Pomezia]