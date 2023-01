Indomita Pomezia, le parole di Battaiotto “La strada è lunga"

Il Campus Eur si conferma una bestia nera per l'Indomita Pomezia di Aiello. Se all'andata i bianconeri trovarono in pieno recupero il successo nel match di Lungotevere Dante, nella sfida di ritorno la formazione capitolina ha trovato di nuovo il gol allo scadere. Questa volta è arrivato un punto, o meglio, i gialloneri ne hanno visti sfumare due, ma non tutto il male viene per nuocere, viste le sconfitte di Falaschelavinio e Ladispoli nei confronti delle quali l'Indomita ha quindi recuperato terreno “Il Campus Eur è una squadra con un organico molto forte – esordisce Davide Battaiotto – che ad inizio anno faceva parte delle favorite per ottenere il successo. Domenica abbiamo tenuto loro testa fino alla fine, peccato per un calo di concentrazione nel finale che ci è costato il successo. Nonostante tutto, però, siamo lì a giocarcela, aggrappati al treno salvezza: la strada è ancora lunga”. Battaiotto segue la striscia lanciata da Vespa nel match con il Civitavecchia: due difensori a segno consecutivamente, ironicamente viene da chiedersi se Aiello possa pensare ad una rivoluzione interna nei ruoli “Non possiamo metterci al confronto con i nostri attaccanti (sorride, ndr) loro durante la partita fanno un grandissimo lavoro, anche di sacrificio. Sono contento per il gol, sono stato bravo nello sfruttare una palla inattiva, ma devo dire che quello di Vespa è stato di gran lunga più bello”. Due punti in due partite e all'orizzonte il derby, che in casa Indomita porta in dote ricordi felici “Domenica ci aspetta una partita di altissimo livello contro una delle squadre più organizzate del Lazio. Servirà tanta grinta e tantissimo spirito di sacrificio”.

[ufficio stampa Indomita Pomezia]