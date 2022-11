Indomita Pomezia, le parole di Balletta "Uniti verso l'obiettivo"

Il ko contro il Fiano Romano è stato un duro colpo da assorbire, ma l'Indomita Pomezia di mister Aiello è un gruppo formato da giocatori di qualità e carattere che sanno come poter affrontare le avversità. Ogni partita, da qui in avanti, sarà importantissima per riuscire a risollevare una situazione di classifica non delle migliori. Il prossimo ostacolo si chiama Quarto Municipio, realtà che si sta ben comportando ma che dovrà vedersela con la grande voglia di rivalsa dei gialloneri. Una partita da vincere con diverse assenze per squalifica ma, come commenta Gennaro Balletta, con lo spirito di sacrificio e l'unione del gruppo tutto è possibile “Dopo la sconfitta di domenica è stata una settimana molto intensa, sia sul piano fisico che su quello psicologico. Abbiamo la necessità di ripartire ed è su questa base che abbiamo lavorato per preparare la sfida contro il Quarto Municipio. Sicuramente affrontare questa sfida con tanti assenti non ci fa piacere, ma siamo una squadra e quindi dobbiamo unirci verso l'obiettivo. Siamo quindi tutti pronti, come sempre. In questi giorni dentro lo spogliatoio ci siamo molto uniti e caricati e come in ogni grande famiglia l'unione e il rispetto reciproco sono alla base del nostro rapporto e sono la nostra forza”

[ufficio stampa Indomita Pomezia]