Indomita Pomezia, le parole del giovane Zanoni "Il gruppo è come una seconda famiglia"

Gabriele Zanoni è uno degli under della rosa a disposizione di mister Aiello, confermato dalla passata stagione, ed è una delle note più positive di questo inizio di stagione. Il difensore giallonero parla in questo modo del mondo Indomita Pomezia e dell'aria che si respira all'interno del club: “Parto con il dire che per me il gruppo è come una seconda famiglia. Mi trovo davvero bene all'interno della rosa, ho un buon rapporto con tutti, dai miei compagni di squadra fino ad arrivare allo staff e la dirigenza. Qui ci sono tutti gli ingredienti per fare bene”. Nel prossimo turno di campionato l'Indomita Pomezia affronterà il Quarto Municipio e Zanoni non ha dubbi sull'atteggiamento che la squadra dovrà avere per portare a casa un risultato utile: “Per la sfida di domenica contro il Quarto Municipio mi aspetto che la squadra, dagli undici che scenderanno in campo fino a chi starà in panchina, sia sempre unita e mostri il carattere che, secondo me, ancora non abbiamo mostrato del tutto fino ad ora. Ovviamente sappiamo che non ci possiamo più permettere di sbagliare, ma sono fiducioso del fatto che la squadra farà di tutto per portare a casa il risultato. Dobbiamo ripartire da zero, concentrarci su un unico obbiettivo che ora è quello di fare più punti possibili. Come ho già detto in precedenza dovremo essere uniti più che mai, e tutti dobbiamo essere pronti per dare un contributo decisivo”.

[ufficio stampa Indomita Pomezia]