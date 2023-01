Indomita Pomezia, la gioia di Vespa “Avanti con questa concentrazione”

Senza dubbio un inizio di anno positivo per la formazione allenata da Leonardo Aiello che nell'ultima giornata del girone di andata ha rallentato la corsa del Civitavecchia secondo della classe imponendo il pari tra le mura amiche dello Sport Campus. Un risultato che è figlio del lavoro fatto sul mercato da parte della società e di quello durante la sosta sul campo da parte dei ragazzi. Un punto che, complice il pareggio del Falaschelavinio e la vittoria del Fiano Romano, cambia poco in termini di classifica ma che sicuramente regala molto da quello del morale. Ne è convinto Valerio Vespa, che con il suo gol ha firmato l'1-1 domenica. “E' arrivato un punto da cui dobbiamo sicuramente ripartire – esordisce il difensore - che ci dà fiducia sulle nostre potenzialità. Era fondamentale non perdere e sfruttare il fatto di giocare in casa. Cercavo il gol da tanto tempo, per me è stato un momento di grande gioia per tutti i sacrifici che mi sono lasciato alle spalle e per quanti ancora ne dovrò affrontare. Soprattutto è una grande gioia, per la squadra, per essere riuscito ad aiutarla con il pareggio. Contro le grandi dimostriamo sempre di potercela giocare alla pari, se non di più, ora questa concentrazione che abbiamo dimostrato contro squadre come il Civitavecchia con loro la dobbiamo riportare anche con le squadre che magari sulla carta sono inferiori. Nel prossimo turno affronteremo il Campus Eur. Non abbiamo dimenticato la beffa dell'andata e quindi abbiamo una sorta di conto in sospeso con loro. Questo ci dà quella motivazione in più per giocare di nuovo alla grande come abbiamo fatto domenica”

[ufficio stampa Indomita Pomezia]