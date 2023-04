Indomita Pomezia, l'emozione dei fratelli Zanoni "Giocare con mio fratello un sogno che si è avverato"

Uno dei must dell'Indomita Pomezia è quello di essere al più possibile rappresentativi del territorio e, soprattutto, di dare spazio ai giovani nel campionato di Eccellenza. Contro il Città di Cerveteri nel turno infrasettimanale di mercoledì i gialloneri di Sgarra hanno ottenuto un successo che tiene in piedi la corsa salvezza ed hanno anche tenuto viva la tradizione di vedere una famiglia in campo. Dopo i fratelli Del Grosso è stato il turno dei fratelli Zanoni. Gabriele, classe 2002, sa già cosa voglia dire giocare in Eccellenza, mentre Simone, classe 2006, ha fatto il suo esordio assoluto. Queste le loro sensazioni. Gabriele “Vincere è sempre una bella sensazione, anche se le prossime tre partite saranno durissime. Giocare con mio fratello è stato un sogno che si è avverato, abbiamo sempre voluto giocare insieme nella stessa squadra e finalmente è successo. Siamo due giocatori completamente diversi io sono un difensore e lui è un esterno d’attacco, abbiamo qualità diverse. Contro l’Anzio mi aspetto una partita molto tosta, ma se giochiamo con la testa libera come contro il Cerveteri tutto è possibile”. Simone “Ero emozionato e anche un po’ teso, è stata inaspettata la convocazione e sono stato molto contento di aver esordito. Giocare affianco mio fratello mi ha dato molta sicurezza e serenità visto che aspettavo questo momento da molto tempo. Lo stimo molto per la capacità di mantenere sempre la calma in campo anche durante i momenti più tesi e l'attitudine che ha durante le partite”.

[ufficio stampa Indomita Pomezia]