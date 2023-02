Indomita Pomezia, Gianluca Sgarra è il nuovo allenatore

E' Gianluca Sgarra il nome nuovo per la panchina della prima squadra dell'Indomita Pomezia. Il club ha individuato nell'ex Falaschelavinio l'allenatore giusto per risalire la china e puntare alla salvezza. “Sono molto contento – commenta – il campo mi mancava e questa sfida mi stimola. Sono carico e motivato, sono arrivato in una società seria che negli ultimi anni ha fatto benissimo. Cercheremo di raggiungere l'obiettivo anche se è difficile, ho accettato questa sfida perché credo nella squadra e nella dirigenza. Ho trovato un gruppo volenteroso che, con un pizzico di fortuna in più che finora è mancato, ha tutte le possibilità per farcela e mantenere la categoria. Dobbiamo ragionare una gara alla volta, abbiamo tutti i mezzi per salvarci ma dobbiamo raccogliere il massimo possibile da ogni partita. Salvarci direttamente sarà un'impresa, ma col giusto spirito tutto è possibile. Se non riuscissimo a ricucire lo strappo (attualmente sono 13 i punti dal Campus Eur, ndr) che ci divide dalla zona sicura della classifica punteremo a mantenere la categoria con il play out. La prima sfida che affronterò in panchina sarà bella intensa, contro una squadra che in casa non ha mai perso e che prende pochissimi gol, la Boreale. Sarà una partita tosta, ma a noi interessa fare punti. I ragazi hanno voglia di togliersi dall'ultimo posto, che non meritano, e cercheremo sin da domenica di allontanarci dal fondo”.

[comunicato ufficiale Indomita Pomezia]