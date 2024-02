Indomita Pomezia - Casal Barriera 2-2, il commento di mister Aiello "Qualche mese fa avremmo perso una gara del genere"

Nell’ultimo turno di campionato è arrivato un buon pareggio per l’Indomita Pomezia contro il Casal Barriera, questa l’analisi di mister Leonardo Aiello e di Alessio Morelli dopo il punto acquisito: “Sapevamo che giocavamo contro una grande squadra -commenta il tecnico- ma sul campo potevamo anche vincere. Abbiamo commesso due errori e abbiamo preso i due gol che poi al triplice fischio sono valsi il pareggio. È stata una gara molto equilibrata -continua Morelli-, affrontavamo una squadra costruita per vincere già dalle prime battute della stagione e con buone individualità. Effettivamente potevamo anche vincere visti i due errori che hanno portato ai gol ma quello che ci siamo detti è che probabilmente qualche mese fa avremmo perso una gara del genere e questo è sintomo del miglioramento di questo gruppo”. Inizia una nuova settimana ma la testa è già al prossimo importante impegno dei gialloneri contro lo Sporting Montesacro, attualmente a pari punti con i nostri ragazzi: “L’obiettivo è sempre quello di giocare per vincere -spiega il mister-, questi ragazzi hanno dimostrato su campi difficili che possiamo competere anche con le formazioni più ostiche. Queste partite sono quelle che mi preoccupano meno in termini di preparazione dato che i ragazzi riconoscono l’importanza della sfida e la preparano praticamente da soli per quanto riguarda la mentalità. Sarà importantissimo lavorare bene in settimana -prosegue Morelli-, reputo bugiardo il risultato dell’andata. Loro si sono dimostrati una squadra valida ma che ha comunque i nostri stessi punti. Sarà quindi fondamentale prepararla bene per arrivare con la giusta concentrazione”

[ufficio stampa Indomita Pomezia]