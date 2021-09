L'Indomita Pomezia passa ai rigori contro l'Anzio, ma passano entrambe

C'è sorriso per tutti nella mattina di Pomezia. A sfidarsi in una partita combattutissima e senza esclusione di colpi sono state l'Indomita Pomezia e l'Anzio Calcio, che hanno dato vita ad un vero e proprio spettacolo allo Sport's Campus di Pomezia. Ad uscirne vincitrice è stata l'Indomita Pomezia, bravissima a rimontare ben tre volte lo svantaggio e che si è affidata alle parate di Mastella ai rigori per andare al secondo turno. Chi ha aperto le danze è stato l'Anzio Calcio, che sfiora il vantaggio due volte con Giusto nel primo tempo, oltre ad una rete annullata a D'Amato al 37' per fuorigioco. Il primo gol arriva proprio dall'Anzio al 42' del primo tempo, con Di Curzio che finalizza un’azione partita da destra e impostata da Bencivenga e Giusto. Le squadra vanno all'intervallo con il vantaggio dell'Anzio, ma mister Aiello tocca le corde giuste negli spogliatoi e l'Indomita ritorna in campo con molta più convinzione.

Il pareggio è quasi immediato, con Seferi che approfitta di un'indecisione avversaria per pareggiare i conti. Il nuovo vantaggio dell'Anzio è immediato, Di Curzio firma da calcio d'angolo la doppietta personale al 15'. La partita però non è per niente finita, l'Indomita rispetta il suo nome e al 28' Italiano pareggia ancora trasformando il rigore guadagnato da lui stesso. Di nuovo dopo poco più di sette minuti Gennari appena entrato raccoglie l'assist di D'Amato ed infila la porta difesa da Mastella. Quando tutto sembra finito una respinta sbagliata da Bencivenga da nuova vita al Pomezia che trova il gol del 3-3 con Giovanazzi e spedisce tutti alla lotteria dei rigori. Nonostante la freddezza di entrambe le squadre a fare la differenza è la parata di Mastella che spedisce l'Indomita di diritto agli ottavi di Coppa. Sorride però anche l'Anzio, che passa agli ottavi anche se sconfitto in virtù di un regolamento che ripesca quattro squadre in base ai punti conquistati e alla differenza reti nei primi due turni della competizione.

INDOMITA POMEZIA-ANZIO 9-8 d.c.r.

MARCATORI: 42’pt Di Curzio (A), 7’st Seferi (I), 15’st Di Curzio (A), 28’st rig. Italiano (I), 35’st Gennari (A), 45’st Giovanazzi (I)

INDOMITA POMEZIA: Mastella, Ambrosiano, Miladenov (1’st Zanoni), Gentili (16’st Del Grosso An.), Ugolini, Battaglia, Seferi, Marino (38’st Cariello), Italiano, Del Grosso Al. (16’st Giovanazzi), Oliva. A disp. Medei, Crisci, Macci, Campo. All. Aiello

ANZIO: Rizzaro, Garbini (29’st Ruggieri), Bruno, De Gennaro, Poltronetti, Busti (24’st Martinelli), Bencivenga, Falessi, Di Curzio, Giusto (24’st Gennari), D'Amato. A disp. Anzelotti, Vellitri, Baldovini, Farulla, Lo Fazio, Mirabella. All. Guida

ARBITRO: Conte di Ciampino

NOTE: Ammoniti: Gentili, Seferi, Marino, Mastella, Bencivenga, Falessi. Angoli: 11-8. Recupero: 5'st.

SEQUENZA RIGORI: De Gennaro (gol), Italiano (gol), Falessi (parato), Ugolini (gol), Bencivenga (gol), Oliva (gol), Martinelli (gol), Cariello (parato), Di Curzio (gol), Battaglia (gol), D'Amato (gol), Giovanazzi (gol), Gennari (parato), Del Grosso (gol)