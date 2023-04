Immobile e l'incidente col tram: le condizioni del capitano della Lazio

Domenica da dimenticare Ciro Immobile e non per le sue azioni sul campo. Il capitano della Lazio è rimasto coinvolto in un incidente stradale che lo costringerà ad uno stop forzato.

L’incidente

Nella mattina di domenica libera, visto che la Lazio ha vinto e convinto venerdì 14 aprile contro lo Spezia con ritorno al gol di Immobile, il capitano biancoceleste in piazza delle cinque giornate in Prati è rimasto coinvolto in un incidente con un tram della linea 19. L’impatto è arrivato sul ponte Matteotti tra Prati e Flaminio col tram che è uscito fuori dalle rotaie e con la macchina del bomber laziale gravemente danneggiata. "È passato col rosso" ha dichiarato l'attaccante della Lazio riferendosi al tram.

Le condizioni di Immobile

L’impatto ha causato danni ai veicoli, e solo qualche frattura e tanta paura al conducente del tram, alle figlie del calciatore, ai passeggeri e all'attaccante. Al seguito del sinistro Immobile ha infatti riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell' XI costola destra.

Quando torna Immobile?

Ciro Immobile sui social sotto un post della Lazio ha commentato con un: “Tornerà presto”. L’attaccante soprattutto a causa della frattura della costola sarà fuori dai giochi per la sfida di sabato 22 aprile contro il Torino. L’obiettivo del calciatore e della Lazio è quello di rientrare la settimana successiva per la sfida che vale tantissimo in chiave qualificazione in Champions League contro l’Inter in programma a San Siro domenica 30 aprile alle ore 12:30.