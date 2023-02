Immobile in bianco: la Lazio aspetta i gol del capitano per la Champions League

La Lazio è in piena lotta per un posto Champions League che dopo la sconfitta contro l?Atalanta dista due punti. Per raggiungerlo Sarri spera di recuperare il prima possibile Romagnoli infortunato, Milinkovic-Savic e Immobile che vivono un momento di appannamento.

Immobile, Atalanta sulla coscienza

Ciro Immobile non trova la via del gol. Un evento unico nella sua esperienza in biancoceleste. Contro l?Atalanta, il capitano della Lazio è risultato fra i peggiori in campo e la sconfitta pesa sulla coscienza del bomber all-time del club. Immobile ha avuto due grandi occasioni nel big match contro gli orobici: la prima sullo zero a zero quando a tu per tu con Musso ha sparato incredibilmente alto, la seconda sullo 0-1 Dea, quando ancora una volta davanti al portiere ha tirato addosso all?argentino. Errori che il popolo laziale non aveva mai visto dal suo capitano e che hanno deciso in parte lo scontro diretto per la Champions League.

Il lungo digiuno

Immobile manca dal tabellino dei marcatori dal 4 gennaio contro il Lecce (momentaneo vantaggio laziale). Un lungo digiuno fatto di 8 partite, in cui il bomber biancoceleste ha deluso o saltato per infortunio. Proprio la condizione fisica non ha aiutato Immobile in questa stagione con l?attaccante che ha siglato solo 8 gol stagionali fra campionato e coppe. Numeri bassi a cui Immobile non ha abituato dal suo arrivo nella Capitale. Sulla condizione dell?attaccante ha parlato Sarri nel post Atalanta: ?Immobile è stato ripetutamente fermo, si parla di un giocatore a cui mancano allenamenti e forse anche partite per tornare al top della condizione. Ora non è al top?. La precarietà fisica mostrata dal classe ?90 in questa annata aveva spinto il club alla ricerca di una punta di scorta, poi non arrivata.

"Immobile non si discute"

La Lazio, Sarri e i suoi tifosi aspettano il ritorno del vero Immobile. I tifosi biancocelesti che hanno fischiato la squadra al triplice fischio contro l?Atalanta, non hanno però fatto mancare l?apporto a Immobile durante la partita nonostante i grossolani errori dell?attaccante. Anche sui social i tifosi biancocelesti difendono il proprio capitano: ?Giù le mani da Ciro?, ?rispetto e ringraziamento per Immobile?, ?Ciro non si discute?. Questi alcuni dei messaggio social per Immobile, con mondo Lazio che aspetta il ritorno del vero Immobile e dei suoi gol per continuare la corsa alla Champions League.