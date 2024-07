Il Viterbo rinforza la difesa, ufficiale Manuel Valerio

La Favl Cimini Viterbo è lieta di comunicare di aver siglato un’intesa per il diritto alle prestazioni sportive di Manuel Valerio. Il difensore romano classe 2003, in forza al Villalba nella stagione 2022/2023, ha chiuso l’ultimo Campionato in Eccellenza Umbria, con il Terni FC. Qui ha giocato in partite decisive, tra cui la finale di playoff Nazionale Eccellenza contro la Cairese, a giugno 2024. Il nostro benvenuto a Manuel, con l’augurio di una permanenza di successo con i colori gialloblù.

[comunicato ufficiale Viterbo]