Il Viterbo pensa al futuro, ufficiale il 2004 Claudio Patrizi

La FC Viterbo annuncia di aver formalizzato l’accordo per assicurarsi le prestazioni sportive del calciatore Claudio Patrizi. Prodotto calcistico della Tuscia, l’esterno classe 2004 è cresciuto nelle giovanili della Viterbese. Prima di approdare alla Primavera della Ternana, Claudio ha giocato nel Chieti. Ha chiuso la stagione calcistica 2023/2024 in serie D, con l’Orvietana Calcio. A Claudio va il nostro caloroso benvenuto, con l’auspicio di una carriera ricca di trionfi in casa gialloblù.

[comunicato ufficiale FC Viterbo]