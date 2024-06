Il Viterbo annuncia i quadri dirigenziali per il 2024/2025

La FC Viterbo ha avviato la pianificazione per la stagione sportiva 2024/2025, segnando il primo atto ufficiale della nuova annata con la definizione dello staff dirigenziale del settore giovanile agonistico gialloblù. La struttura dirigenziale vede Mr Roberto Zanobi ricoprire il ruolo di Direttore Generale, supportato da Mr Gianni Cremarossa che assume l’incarico di Direttore Sportivo. Mr Rosolino Puccica è il Supervisore Tecnico, mentre Mr Federico Squarcia è il nuovo Responsabile Organizzativo. La società rende noti anche i nomi degli allenatori che guideranno le ambiziose squadre impegnate nei campionati agonistici della prossima stagione.

ALLIEVI REGIONALI UNDER 17

allenatore: Mister Paolo Livi

vice allenatore: Mister Lorenzo Orsini

ALLIEVI REGIONALI UNDER 16

allenatore: Mister Francesco Cerci

vice allenatore: Mister Roberto Guerrini

GIOVANISSIMI REGIONALI UNDER 15

allenatore: Mister Gianluca Ciancolini

vice allenatore: Mister Andrea Mancini

GIOVANISSIMI REGIONALI UNDER 14

allenatore: Mister Raimondo Zuchi

vice allenatore: Mister Stefano Colella

“Siamo molto soddisfatti dello staff tecnico del nostro settore giovanile – ha dichiarato il Direttore Generale Roberto Zanobi – Tra conferme e novità, sono tutte persone di grande esperienza e professionalità che, coordinate in una metodologia comune, avranno come scopo principale la crescita di giovani calciatori da portare in prima squadra ed oltre. Vogliamo valorizzare il potenziale dei ragazzi della nostra provincia creando un settore giovanile il cui lavoro sarà concentrato nel far crescere i nostri giovani talenti, senza mai dimenticare che i nostri successi saranno i calciatori che creeremo e non le categorie a cui parteciperemo. Crescere ragazzi senza scorciatoie con qualità e lungimiranza sarà il duro lavoro da intraprendere, ma che siamo sicuri porterà ai veri successi a cui un settore giovanile come il nostro deve puntare.”

Nei prossimi giorni la FC Viterbo renderà note ulteriori novità relative al settore giovanile. L’avvio della

pianificazione della stagione 2024/2025 rappresenta un segnale importante della volontà della FC Viterbo di investire nel proprio settore giovanile. Con un nuovo staff dirigenziale di alto livello e un gruppo di giovani talenti in crescita, la società gialloblù punta a raggiungere traguardi ambiziosi nella prossima

stagione.

[comunicato ufficiale Viterbo]