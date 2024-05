Il Valmontone saluta mister Salvatore Cangiano, si cambia per il 2024/2025

Decide di cambiare il Valmontone, che sulla sua pagina ufficiale ha annunciato la separazione con mister Salvatore Cangiano. Il tecnico ex Campus EUR e Anagni ha guidato il Valmontone ad una stagione tranquilla nel girone A di Eccellenza Lazio, terminato con il nono posto in classifica e una salvezza conquistata senza patemi. "Il Valmontone 1921 rende noto che non è stato rinnovato l’accordo di lavoro con mister Salvatore Cangiano e il suo staff tecnico per la prossima stagione. La Società desidera ringraziare il tecnico e lo staff per l’impegno profuso nel corso di questa stagione.".