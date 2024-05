Il Valmontone cambia, ufficiale l'addio del direttore sportivo

Tempo di cambiamenti in casa Valmontone, che dopo la recente separazione con mister Salvatore Cangiano ha deciso di separarsi anche con il direttore sportivo Mauro Ventura. La stagione del Valmontone è terminata con una salvezza tranquilla in Eccellenza, ma non ha fermato il club dal fare cambiamenti. "Il Valmontone 1921 comunica che, dopo due anni di collaborazione, è stato interrotto il rapporto contrattuale con il Direttore Sportivo Mauro Ventura. Il Club ringrazia Mauro per aver contribuito al traguardo storico della promozione in Eccellenza ed augura al direttore le migliori fortune professionali.".