Il Valmontone annuncia la fusione, nasce il Valmontone 1921

Il Valmontone annuncia una grossa novità per la prossima stagione di Eccellenza Lazio. Il Valmontone e l'Atletico Valmontone uniscono le forze, creando così il nuovo Valmontone 1921, con il nuovo logo presentato dal club sulla sua pagina ufficiale.

Il comunicato del club

In vista della partenza della nuova S.S.2024/2025 la società in considerazione dell'unione con l'atletico valmontone e in considerazione di riunire il calcio valmontonese sotto lo stesso simbolo e all'interno di un unica realtà. È lieta di presentare il nuovo stemma del Valmontone 1921