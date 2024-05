Il Valle del Peschiera cambia, si separano le strade con Lorenzo Pezzotti

Il Valle del Peschiera dopo la fine della stagione annuncia un cambiamento importante nel suo staff. Il club ha chiuso con un buon quinto posto nell'ultimo campionato di Promozione, nel girone B, ma c'è stata comunanza d'intenti nel decidere per una separazione alla fine della stagione tra la società e il tecnico Lorenzo Pezzotti, ex Rieti. “La società Valle del Peschiera a nome del presidente Andrea Latini, ringrazia il lavoro svolto da mister Lorenzo Pezzotti durante tutta la stagione, congratulandosi con lui per i risultati raggiunti e augurando a lui le migliori fortune di vita e sportive”.