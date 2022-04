Il Trestina non fa sconti all'UniPomezia, 2-0 e zero punti per i pometini

Ci pensa la Trestina a fermare la corsa dell'UniPomezia, che nell'ultimo periodo sta vivendo un buon periodo di forma e sta risalendo la china in classifica. La sfida si risolve sostanzialmente in cinque minuti di fuoco da parte dei padroni di casa, al momento quinti in classifica e in piena lotta per i playoff. Prima una gran botta da fuori di Di Cato e poi un rigore trasformato da Khribech condannano l'UniPomezia alla sconfitta. Non basta il forcing del secondo tempo ad opera di Ramceski, con i pometini che restano a meno quattro dalla salvezza diretta, con una partita da recuperare, e ad otto punti di vantaggio sulla retrocessione.

TRESTINA - UNIPOMEZIA 2-0

TRESTINA Mazzoni, Convito, lorenzini (35’st Giacometti), Gori (48’st Cesarini), Cenerini, Della Spoletina, Barbarossa (43’st Mariucci), Gramaccia, Essoussi, Khribech (26’st Bruschi), Di Cato (39’st Sirci) PANCHINA Qoku, De Benedictis, Laurenzi ALLENATORE Pierotti

UNIPOMEZIA Spadini, Ilari, Delgado, Ramceski, Tozzi (30’st Valle), Lo Schiavo, Bramati (23’st Squerzanti), Scardola, Schiavella (1’st Di Battista), Mancini (35’st Suffer), Lupi PANCHINA Siani, Cardella, Odero, Panini, Santese ALLENATORE Solimina

MARCATORI Di Cato 26’pt, Khribech 29’pt rig.

ARBITRO Gallo di Castellammare di Stabia

ASSISTENTI Aletta di Avellino e Longobardi di Castellammare di Stabia

NOTE Ammoniti Lo Schiavo, Schiavella, Bramati