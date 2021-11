Il Trastevere vince col Castelnuovo Vomano

E' Bay l'eroe del Trastevere, che nel finale riesce a svoltare una partita molto difficile e si prende i tre punti in trasferta contro il Castelnuovo Vomano. I padroni di casa partono bene e vanno vicini al vantaggio nei primi dieci minuti con Marianeschi. Il Castelnuovo però si scopre e il Trastevere trova il vantaggio, a firmarlo è Sannipoli, assistito da Corsetti e lasciato solo dalla difesa di casa. La doccia fredda ulteriore per il Castelnuovo è l'espulsione di Marianeschi per doppio giallo nel finale di primo tempo, ma Ripa rivitalizza i padroni di casa con l'insperato pareggio al 48' sugli sviluppi di un calcio di punizione. Il Trastevere attacca all'arma bianca ma serve un Bay in versione sostituto provvidenziale per riuscire a trovare i tre punti. Il giocatore degli ospiti corregge in rete una sponda di Giordani e regala tre punti cruciali per rimanere attaccati alla testa della classifica.

CASTELNUOVO VOMANO-TRASTEVERE 1-2

MARCATORI: 21'pt Sannipoli (T), 48'pt Ripa (C), 38'st Bay (T)

CASTELNUOVO VOMANO: Greis, Pulsoni, Tancredi (37'st Prestianni), Casimirri, Marianeschi, Terrenzio, D'Egidio (18'st Corticchia), Alfieri, Ripa, Emili (48'st Camara), Foglia (42'st Bolo). A disp. Natale, Sanseverino, Orlando, Ragni, Ludovici. All. Di Fabio

TRASTEVERE: Semprini, Cervoni, Ilari (30'st Bay), Lapenna (30'st Lo Porto), Tarantino, Giordani, Sannipoli (40'st Madeddu), Crescenzo, Monni (43'st Santilli), Corsetti (34'pt Squerzanti), Proia. A disp. D'Alessandro, Agresti, Barba, Calderoni. All. Mazza

ARBITRO: Tomasi di Lecce

ASSISTENTI: Fedele di Lecce - Spagnolo di Lecce

NOTE - Espulsi Marianeschi al 46'pt e Ripa al 23'st per somma di ammonizioni. Ammoniti: Terrenzio, Marianeschi, Sannipoli, Ripa. Angoli: 5-3. Recupero: 4'pt, 5'st