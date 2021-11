Il Trastevere torna alla vittoria e batte l'Aurora Alto Casertano

Resta imbattuto e solo vittorioso in casa il Trastevere, che contro l'Aurora Alto Casertano trova la quarta vittoria in altrettante partite giocate in casa. Nonostante i favori del pronostico l'Aurora si è fatto vivo tante volte nell'area del Trastevere, con Mancino che al 3' minuto del primo tempo sfiora il gol da calcio di punizione. Semprini è decisivo per il Trastevere al 36', con Fioretti che sfugge alla marcatura e tira a botta sicura, trovando però l'ottima risposta del portiere di casa. Nel secondo tempo il Trastevere si scuote sulle spalle di Corsetti, e il numero 10 comincia a creare occasioni, colpendo il palo al 55'. Al 58' il gol che decide il match, sempre con Corsetti in mezzo. Il numero 10 di casa trova il third pass per Proia, che serve al centro Costanzo che sigla il gol del vantaggio. Resterà così fino a fine partita, l'Aurora si rende pericoloso con un palo su punizione di Amabile ma non riesce a pareggiare la partita. Il Trastevere resta così sul podio del girone F, vicino alla testa della classifica tenuta dall'Atletico Fiuggi.

TRASTEVERE-AURORA ALTO CASERTANO 1-0

MARCATORE: 13'st Crescenzo

TRASTEVERE: Semprini, Cervoni, Laurenzi, Massimo, Tarantino (9'st Lo Porto), Giordani, Sannipoli, Crescenzo (46'st Lapenna), Monni, Corsetti, Proia. A disp. D'Alessandro, Ilari, Agresti, Chimenti, Squerzanti, Bay, Milani. All. Mazza

A.A. CASERTANO: Kuzmanovic, Longobardo, Bottiglieri (46'st Caterino), Amabile, Tia, Monteleone, Franchi (9'st Del Vecchio), Bianchi, Fioretti (28'st Sagliano), Mancino, Percuoco (17'st Capasso). A disp. Vitiello, Creta, Mema, D'Orta, Patta. All. Di Carmine

ARBITRO: Restaldo di Ivrea

ASSISTENTI: Di Bartolomeo di Campobasso - De Santis di Campobasso

NOTE - Kuzmanovic respinge un rigore a Monni al 39'st. Ammoniti: Laurenzi, Cervoni, Monteleone, Tia, Proia, Giordani. Angoli: 3-2. Recupero: 3'st