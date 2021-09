Il Trastevere supera in inferiorità numerica la Sambenedettese e resta a punteggio pieno in Serie D

E' stato pieno di emozioni il recupero della prima giornata di Serie D girone F tra Trastevere e Sambenedettese. La squadra marchigiana era stata costretta a rinviare la prima giornata a causa di motivi organizzativi, vista la preparazione tardiva dovuta alla decisione sulla loro riammissione al campionato. Il Trastevere partiva con i favori del pronostico ma si è fatto sorprendere dall'intensità e dall'organizzazione degli ospiti, veramente encomiabile considerando la situazione della Sambenedettese. Gli ospiti al 34' passano in vantaggio con Ferretti, che raccoglie una spazzata di Lo Porto per scagliare dal limite una bordata che termina alle spalle di Semprini. Al 40' il portiere del Trastevere si deve superare su De Sena e salva i suoi in un momento molto complicato, e i padroni di casa vanno all'intervallo in svantaggio ma soltanto di un gol.

Il discorso negli spogliatoi di mister Mazza deve aver fatto effetto, dato che il Trastevere torna in campo con ben altra voglia. La reazione si vede tutta al 55', l'arbitro fischia un rigore per un fallo di mano di De Santis e Monni rimette i romani in partita. La Sambenedettese non resta a guardare e sei minuti dopo Cipolletta trova il nuovo vantaggio con un colpo di testa. La partita ormai si è accesa definitivamente e non finisce la girandola di emozioni. E' di nuovo bomber Monni a trovare il pareggio girando in rete un cross di Crescenzo, ma sempre Monni al 68' si fa espellere per un gomito troppo largo in un duello aereo. L'inferiorità numerica non scoraggia i padroni di casa, che continuano a lottare e al 72' trovano il gol vittoria con Crescenzo, bravo a finalizzare una verticalizzazione di Massimo. Il Trastevere resta così imbattuto tra campionato e Coppa Italia.

TRASTEVERE-SAMBENEDETTESE 3-2



MARCATORI: 34'pt Ferretti (S), 10' st rig. Monni (T), 16' st Cipolletta (S), 20' st Monni (T), 27' st Crescenzo (T)



TRASTEVERE: Semprini, Cervoni, Laurenzi (32'st Giordani), Massimo, Tarantino (32'st Ilari), Lo Porto, Squerzanti (22'st Prosperini), Crescenzo, Monni, Proia (8' st Lapenna), Sannipoli (39'st Santilli). A disp. Foschini, Calderoni, Madeddu, Chimenti. All. Mazza



SAMBENEDETTESE: Bruno, Alboni, Miruku, De Santis, Cipolletta, Lulli, Ferretti, Isacco (44'st Lorenzoni), De Sena (11'st Mendicino), Lisi (19'st Fabretti), Cum (28'st Amoruso). A disp. Abbrandini, Zappasodi, Varga, Amato. All. Donati



ARBITRO: Mazzoni di Prato

ASSISTENTI: Magherini di Prato - Ingenito di Piombino



NOTE - Espulso al 23'st Monni per somma di ammonizioni. Ammoniti: Sannipoli, Alboni, Prosperini. Angoli: 6-4. Recupero: 5'st