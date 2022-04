Il Trastevere supera l'ostacolo Nereto

Non lascia scampo al Nereto il Trastevere, che nella sfida del girone F di Serie D trova tre punti fondamentali per mantenere la seconda posizione in classifica. A decidere il match sono bastate due fiammate di Macrì in mezz'ora, prima realizzando un rigore guadagnato proprio da lui stesso per fallo di Antonelli e Cipriani, poi ad inizio ripresa avventandosi sulla palla di Crescenzo e spegnendo così tutte le velleità di rimonta della squadra ospite. Il Nereto termina il match senza segnare e viene condannato alla retrocessione in Eccellenza con sei giornate di anticipo, mentre continua la rincorsa del Trastevere, ora a sei punti dalla Recanatese prima ma con una partita in più.

TRASTEVERE-NERETO 2-0

MARCATORI: 23'pt rig., 2'st Macrì

TRASTEVERE: Semprini, Ilari, Laurenzi, Massimo (18'st Chinappi), Pasqualoni, Giordani, Sannipoli, Crescenzo (40'st Madeddu), Fioretti (34'st Bay), Macrì (44'st Valentini), Lapenna. A disp. D'Alessandro, Cervoni, Lo Porto, Calderoni, Cats. All. Mazza

NERETO: Palermo, Ferrini, Antonelli (6'st Santangelo), Salvatori, Reymond, Cipriani (32'st Balducci), Falzetta, Malfetta, Pedalino, Boito (26'st Montano), Torromino (40'st Natella). A disp. De Luca, Marconi, Monaco, Maione, Diglio. All. Del Grosso

ARBITRO: Migliorini di Verona

ASSISTENTI: Storgato di Castelfranco Veneto - Fenzi di Treviso

NOTE - Ammoniti: Malfetta, Massimo, Chinappi. Angoli: 6-1. Recupero: 3'st