Il Trastevere strappa il pari in trasferta con la Sambenedettese

Inciampa a San Benedetto il Trastevere, che contro la Sambenedettese strappa il pari ma ha tanto da recriminare per le occasioni capitate sui suoi piedi. La squadra romana deve incassare i colpi dei padroni di casa nella prima mezz'ora, con Cardella e Di Domenicantonio che si vedono sventare da Semprini il gol del vantaggio. Il Trastevere risponde con Proia in finale di frazione, ma le due squadre vanno al riposo a reti inviolate. Sarà questo lo spartito finale del match, con gli ospiti che si fanno vedere con Proia e Macrì ma non riescono a sfondare il muro dei padroni di casa, che trovano un punto fondamentale per la loro classifica e salgono a quota 20. Il Trastevere resta al secondo posto a meno cinque dalla Recanatese.

SAMBENEDETTESE-TRASTEVERE 0-0

SAMBENEDETTESE: Knoflach, Conson, Pica, Lulli, Cardella, Di Domenicantonio (19'st Fall), Lorenzoni (24'st Amoruso), Tomas, Lisi (42'st Zanazzi), Peroni (19'st Alboni), Frulla. A disp. Abbrandini, Zgrablic, Isacco, Casella, Fabretti. All. Alfonsi

TRASTEVERE: Semprini, Cervoni, Laurenzi, Sannipoli, Tarantino, Lo Porto, Lapenna, Crescenzo, Macrì, Corsetti (25'st Fioretti), Proia (38'st Squerzanti). A disp. D'Alessandro, Giordani, Ilari, Falcioni, Di Rauso, Madeddu, Santilli. All. Mazza

ARBITRO: Selvatici di Rovigo

ASSISTENTI: Pandolfo di Castelfranco Veneto - Gibin di Chioggia

NOTE - Ammoniti: Lulli, Lorenzoni, Laurenzi. Angoli: 6-6. Recupero: 2'pt, 3'st