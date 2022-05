Il Trastevere sbanca Castelfidardo e tiene viva la sfida promozione

Passa ancora il Trastevere, che nel secondo tempo coglie contro il Castelfidardo una vittoria importante per mantenere viva la corsa promozione sulla Recanatese, ora distante sette punti ma con una sfida in più rispetto ai marchigiani, che però battendo il Matese potrebbero festeggiare la Serie C per la prima volta nella loro storia. Dopo un primo tempo in cui il Castelfidardo ha avuto più occasioni per sbloccarla, è salita in cattedra la squadra romana, che al 70' si è guadagnata il rigore della vittoria per un fallo di Demalija in uscita su Sannipoli, trasformato successivamente da Fioretti.

CASTELFIDARDO – TRASETEVERE 0-1

MARCATORE: 25'st rig. Fioretti

CASTELFIDIDARDO: Demalija, Murati (45'st Faraone), Daniello (32'st Baldoni), Baraboglia, Morganti, Marcelli, Cusimano, Fermani (27'st 'Landi), Bracciatelli, Braconi (35'st Cvetkovs), Perkovic (23' st Camara) A disp. Palombo, Fabiani, Fioravanti, Marckiwiecz. All. Piccioni

TRASTEVERE: Semprini,Tarantino, Giordani, Pasqualoni, Cervoni, Sannipoli, Crescenzo (35'st Chinappi), Proia (21'st Calderoni), Laurenzi (37'st Lo Porto), Fioretti (42'st Bay), Lapenna (10'st Santilli). A disp. D'Alessandro, Ilari, Chinappi, Madeddu, Cats. All. Mazza

ARBITRO: Marra di Mantova

ASSISTENTI: Bettami di Treviglio-Girgenti di Ferrara

NOTE - Ammoniti Cervoni, Demalija, Calderoni. Angoli: 3-5. Recupero: 1'pt, 4'st