Il Trastevere risponde al Porto d'Ascoli "Nessuna aggressione da parte di mister Mazza"

Non si placano le polemiche social al termine della sfida nervosa tra Porto d'Ascoli e Trastevere, terminata con la vittoria casalinga dei romani per 1-0. Il Porto d'Ascoli ha pubblicato sulla propria pagina Facebook un video che secondo la società marchigiana testimonia l'aggressione dell'allenatore del Trastevere Mazza alla fine della partita. Prontamenta è arrivata la risposta della società romana tramite i suoi canali social. "Il Trastevere Calcio risponde al documento video pubblicato sul profilo Facebook del Porto d'Ascoli Calcio e che testimonierebbe una presunta aggressione, da parte del nostro tecnico Mauro Mazza, al fischio finale della partita di oggi. Dalle immagini che vengono proposte dagli stessi amici del Porto d'Ascoli non si evince alcuna aggressione da parte di mister Mazza, la cui correttezza e sportività sono al di sopra di ogni sospetto e testimoniate da anni di carriera in campo e in panchina. Al rientro negli spogliatoi il nostro tecnico e il collega Davide Ciampelli hanno già avuto modo di chiarire gli episodi che rientrano nelle consuete dinamiche di campo e che hanno acceso il finale di una gara combattuta e meritatamente vinta dal Trastevere."