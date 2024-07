Il Trastevere rinnova un suo pilastro, la decisione su Daniele Crescenzo

Il Trastevere Calcio è lieto di annunciare il rinnovo dell’accordo con il calciatore Daniele Crescenzo anche per la stagione 2024/25. Il centrocampista, classe 1993, è approdato in amaranto nel 2020 e ha totalizzato 142 presenze con il club del rione, condite da 45 reti e 18 assist. Capocannoniere del girone F nella stagione 2022/23, Crescenzo è andato in doppia cifra negli ultimi tre anni ed è stato il miglior realizzatore della squadra nel campionato appena concluso, vincendo anche il D Club come miglior centrocampista della Serie D. «Questa per me sarà la quinta stagione al Trastevere e ho lo stesso entusiasmo di quando sono arrivato – sostiene Crescenzo – Dopo le annate che ci hanno visto protagonisti nelle zone alte della classifica la scorsa stagione è stata molto complicata quindi c’è tanta voglia di riscatto, a livello personale invece spero di confermare il mio rendimento sia a livello di prestazioni sia a livello realizzativo, anche se so che non è facile io ce la metterò tutta. Forza Trastevere!».

[comunicato ufficiale Trastevere]