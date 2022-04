Il Trastevere regola il Montegiorgio, è 2-0

Vince e convince il Trastevere, che trova la gioia della vittoria davanti ai suoi tifosi con un secco 2-0 contro il Vastogirardi nella sfida del girone F di Serie D. Decidono il match i gol di Proia e Corsetti, con il primo che approfitta di una respinta del portiere avversario per mettere la palla in rete. Chiude il match il gol di Corsetti dopo solo due minuti del secondo tempo, che brucia Di Stasio in uscita e mette in discesa la partita per i padroni di casa. La squadra di mister Mazza sale così al secondo posto del girone F, agganciando il Tolentino ma a sette punti dalla capolista Recanatese.

TRASTEVERE-VASTOGIRARDI 2-0

MARCATORI: 31'pt Proia, 2'st Corsetti

TRASTEVERE: Semprini, Cervoni, Laurenzi, Sannipoli, Tarantino, Pasqualoni, Lapenna (35'st Fioretti), Crescenzo (47'st Calderoni), Corsetti (33'st Santilli), Macrì (44'pt Madeddu), Proia (25'st Lo Porto). A disp. D'Alessandro, Giordani, Cesari, Cats. All. Mazza

VASTOGIRARDI: Di Stasio, Montuori, Minchillo, Irace (30'st Buglia), Ruggieri, Mazzeo (6'st Gargiulo), Secondo, Acunzo (6'st Rinaldi), Prado (27'st Ba), Guida, Alagia (15'st Salatino). A disp. Castelli, Nespoli, Donatelli, Dargenio. All. Prosperi

ARBITRO: Eremitaggio di Ancona

ASSISTENTI: Maione di Nola-Spatrisano di Cesena

NOTE - Ammonito: Proia. Angoli: 8-2. Recupero: 1'pt, 5'st