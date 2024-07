Il Trastevere pesca tra gli ex Lazio, ufficiale il nuovo centrocampista

Il Trastevere Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del giocatore Simone Mattia , classe 1996, alla Flaminia nelle ultime due stagioni di Serie D per un totale di 55 presenze. Il difensore, nato a Marino, vanta una militanza nel settore giovanile della Lazio e, con la Primavera biancoceleste guidata da Simone Inzaghi, ha vinto due Coppa Italia e una Supercoppa tra il 2014 e il 2015. Quasi cento le presenze in Lega Pro, con le maglie di Sambenedettese, Rieti e Paganese mentre in D ha vestito anche la maglia del Cannara oltre a quella dei rossoblù civitonici.

Le dichiarazioni di Mattia

« Sono molto contento di poter indossare questi colori. La trattativa è stata piuttosto breve perché, fin da subito, ho percepito la voglia da parte della società di avermi qui e ci tengo a ringraziare il direttore Solaroli, perché mi ha trasmesso immediatamente grande fiducia. Conoscevo già i Crescenzo, con cui ho giocato a San Benedetto del Tronto e Lorusso, mio ??compagno di squadra alla Flaminia e penso che l’intelaiatura della rosa sia già importante. Da parte mia posso assicurare che darò sempre il cento per cento durante gli allenamenti e la domenica, per onorare la maglia e ripagare la società per la stima che mi ha manifestat o».