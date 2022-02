Il Trastevere perde in trasferta a Tolentino

Sconfitta per il Trastevere, che cade a Tolentino nella sfida del girone F di Serie D. A punire la squadra romana ci ha pensato un gol quasi a freddo di Zammarchi, arrivato dopo un tiro di Capezzani respinto da Semprini e convertito in rete dall'accorrente Zammarchi. Nel finale del primo tempo c'è spazio anche per le polemiche per un gol annullato a Proia per fuorigioco attivo di Fioretti. Le occasioni fioccano nel secondo tempo per il Trastevere ma trovano sempre l'opposizione dei padroni di casa, che nonostante un doppio rosso finale a Sannipoli e Capezzani riescono a portare a casa tre punti preziosissimi per il campionato.

TOLENTINO-TRASTEVERE 1-0

MARCATORI: 9'pt Zammarchi

TOLENTINO: Bucosse, Salvatelli, Severini, Bonacchi, Miccoli, Nonni, Mengani (15'st Stefoni), Tortelli, Padovani (25'st Cicconetti), Zammarchi (45'st Bartoli), Capezzani. A disp. Marricchi, Strano, Giaconi, Prosperi, Fofana, Lattanzi. All. Mosconi

TRASTEVERE: Semprini, Cervoni, Ilari, Sannipoli, Tarantino (33'st Bay), Lo Porto, Lapenna (1'st Macrì), Crescenzo, Fioretti, Corsetti, Proia (18'st Santilli). A disp. D'Alessandro, Del Moro, Massimo, Chinappi, Di Rauso, Madeddu. All. Mazza

ARBITRO: Cappai di Cagliari

ASSISTENTI: Ladu di Nuoro - Fadda di Carbonia

NOTE - Espulsi al 40'st Sannipoli e Capezzani per reciproche scorrettezze. Ammoniti: Strano, Ilari, Tortelli, Tarantino, Zammarchi, Bucosse, Corsetti. Angoli: 8-2. Recupero: 1'pt, 5'st