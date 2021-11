Il Trastevere passa di misura con il Porto d'Ascoli

Non è stata una passeggiata la vittoria del Trastevere in casa contro il Porto d'Ascoli. La matricola marchigiana ha messo a dura prova i padroni di casa, che nonostante le tante occasioni hanno rischiato di buttare via punti ottimi per la testa della classifica. A siglare il gol decisivo ci ha pensato Proia, che al 32' del primo tempo corregge in rete il tiro-cross di Lapenna per dare la vittoria ai suoi. Non sono mancati comunque i brividi per i tifosi del Trastevere, che hanno visto al 59' annullare il pareggio ospite per un fuorigioco di Napolano e nel finale con il tiro di controbalzo di Clerici che quasi sfiora la porta. Con i tre punti la squadra romana si mantiene al primo posto in classifica nel girone F dopo dieci giornate.

TRASTEVERE-PORTO D'ASCOLI 1-0

MARCATORI: 32'pt Proia

TRASTEVERE: Semprini, Cervoni, Lo Porto, Calderoni (28'st Madeddu), Tarantino, Giordani, Lapenna (42'st Di Rauso), Crescenzo, Monni (35'st Bay), Proia, Squerzanti (16'st Corsetti). A disp. D'Alessandro, Ilari, Agresti, Santilli, Chimenti. All. Mazza

PORTO D'ASCOLI: Testa (32'st Finori), Petrini, Pasqualini, Passalacqua, Sensi, Verdesi (32'st Schiba), Rossi (42'st Clerici), Napolano, Evangilisti, D'Alessandro (19'st Battista), Monachesi (19'st Nociaro). A disp. Aliffi, Massi, Pietropaolo, Sabatini. All. Ciampelli

ARBITRO: Gianquinto di Parma

ASSISTENTI: Gentile di Teramo - De Santis di Avezzano

NOTE - Ammoniti: Monni, Proia, Passalacqua. Angoli: 5-5. Recupero: 5'st